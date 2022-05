Bunte Adler auf Stromkästen in Stendal

Ein Graffiti-Künstler hat Schaltkästen der Stadtwerke in Stendal originell verschönert. Doch was haben die Positionen der Vögel zu bedeuten?

Stendal - Überall in der Stadt häufen sich bunte Adler auf Schaltkästen. Leser berichteten davon und fragten sich, was es damit wohl auf sich haben könnte. Die Vögel sind jedoch nicht nur Zierde, sondern zeigen mit ihrem Gefieder in unterschiedliche Richtungen. Ein Hinweis? Handelt es sich bei den Vögeln um illegale Graffiti oder um ein gezieltes Projekt zur Verschönerung der Stadt? Die Stadtwerke Stendal und der Künstler selbst geben Auskunft, was es mit dem Zeichen auf sich hat.