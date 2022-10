Bürger sollen entscheiden: Wo in Stendal fehlen Mülleimer?

Das Vorhaben klingt einfach: Wenn es mehr Abfallbehälter in der Stadt gibt, würde weniger Müll in der Gegend herumliegen. Doch wo sollen die zusätzlichen Behälter stehen? Vorschläge von Stendalern sind gefragt.

Ein Mülleimer in der Breiten Straße in Stendal: Wo in der Stadt müssen sie ersetzt werden? Wo fehlen die Behälter generell?

Stendal - Was machen, damit weniger Müll achtlos weggeworfen wird? Diese Frage hat eine Stendaler Schulklasse so sehr beschäftigt, dass sie Anfang des Jahres anonym an die Kinder- und Jugendinteressenvertretung (KJV) in Stendal gewandt hat. Mit Erfolg, denn aus der Frage der Sechstklässler ist die Aktion „Mit dir geht die T(S)onne auf“ entstanden. Ein Projekt, um herauszufinden, wo genau in der Stadt Müllbehälter fehlen.