Tourismus Caravanfans geben Tangermünde beste Bewertungen

Für Caravanbesitzer ist der Tangermünder Platz am Tanger ein beliebter Ort. Auf Bewertungsportalen ist er vorn zu finden. Auch jetzt noch gibt es hier Reisende. Sie berichten, was ihnen an diesem Platz und der Stadt gefällt.