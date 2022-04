Christopher Street Day-Anhänger demonstrieren in Stendal

Travestie-Ikone Tatjana Taft führt den Demozug des CSD durch Stendal an.

Stendal - Viele Regenbogen-Fahnen wurden am Sonnabend (18. September) in der Innenstadt in Stendal gezeigt. Anhänger der Christopher Street Day-Bewegung zogen zum ersten Mal durch Stendal. Unterstützt wurden sie von zahlreichen Besuchern und einem prominenten Gast.