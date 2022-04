Corona: Diese Regeln gelten in Stendal für ungeimpfte Feuerwehrleute

Stendal - Ausgerechnet an Heiligabend am Freitag passiert es. Zur besten Bescherungszeit wird die Stendaler Feuerwehr gegen 17.30 Uhr alarmiert, weil ein Holzstapel in einem Hinterhof in der Innenstadt brennt. Die Brandbekämpfer rücken aus und löschen das Feuer.