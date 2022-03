Corona: Lange Wartezeit bei Impfaktion in Tangermünde

Bei der Impfaktion in Tangermünde am 29. November musste die Menschen teils 90 Minuten anstehen.

Tangermünde - Die Türen des Grete-Minde-Saals in Tangermünde waren am Montag, 29. November, für all jene Menschen geöffnet, die sich impfen lassen wollten. Von Beginn an hatte sich eine Warteschlange vor dem Saal gebildet, so dass die Männer und Frauen hier längere Wartezeiten in Kauf nehmen mussten.