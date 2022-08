Mentale Gesundheit Corona-Lockdowns belasten die Psyche. Diese Gesundheitsangebote in der Altmark können helfen

Für viele Altmärker bedeuteten die letzten zwei Pandemiejahre eine nie dagewesene psychische Belastung. Was viele nicht wissen: Auch in der Altmark gibt es viele Angebote für die mentale Gesundheit. Am Besten nutzt man sie jetzt im Sommer.