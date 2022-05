Corona: Stendaler Landrat will Notbremse ziehen

Stendal - Landrat Patrick Puhlmann (SPD) stellt eine verschärfte Testpflicht im Kreis Stendal in Aussicht. „Sollte die Inzidenz an mehr als fünf aufeinanderfolgenden Tagen höher als 100 liegen, werde ich die bisher geltenden Erleichterungen bei der Testpflicht aufheben müssen“, sagte der Landrat in der Kreistagssitzung am Donnerstag, 4. November. Mehrere Bereiche des öffentlichen Lebens wären davon betroffen.

Die Testpflicht würde dann wieder in allen Einrichtungen gelten, wo diese bisher aufgehoben war. Darunter fallen unter anderem Kultureinrichtungen wie Kinos und Theater, Saunen und Dampfbäder, Sportanlagen, außerschulische Bildungsangebote, Seniorenbegegnungsstätten, Spielhallen und geschlossene Räume von Gaststätten.

Die Corona-Testpflicht wurde im Landkreis Stendal Mitte August dieses Jahres aufgehoben. Stand 4. November liegt die Inzidenz im Kreis Stendal bei 91.