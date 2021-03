David Barnik aus Kläden ist fast jeden Vormittag in der Stendaler Fußgängerzone zu hören. Foto: Donald Lyko

Wie ein Musiker in Stendal über die Runden kommt.

Stendal l Fast täglich kommt David Barnik mit dem Zug von Kläden nach Stendal, mit dabei seine Gitarre. Denn vormittags, meist von 9 bis 13 Uhr, unterhält er als Straßenkünstler in der Fußgängerzone - bei Sonnenschein ebenso wie in der diesigen Vormittagsstunde und sogar bei leichten Frostgraden. Weil er als Musiker derzeit solo oder mit seinen Bands keine Konzerte spielen darf, freut er sich über diese Möglichkeit, wenigstens etwas Geld zu verdienen. Denn dem Staat auf der Tasche liegen möchte er nicht.



Bei ihm hat sich noch niemand beschwert

Darum ärgert es ihn, was er mit einem Ordnungsamtsmitarbeiter erlebt hat. Der habe ihn schon mehrfach an andere Stellen fortgeschickt. Er musste dann zum Beispiel zum Winckelmannplatz wechseln. Der Mitarbeiter soll sogar damit gedroht haben, dass auf Anweisung des Ordnungsamtes vom Tiefbauamt die entsprechende Satzung geändert werden könnte, um seine Auftritte als Straßenmusiker einzuschränken. Das Argument vom Ordnungsamtsmitarbeiter sei gewesen, dass sich drei Leute beschwert hätten. „Ist es bei drei Leuten schon gerechtfertigt zu sagen, dass sich die Öffentlichkeit gestört fühlt?“



Das berichtete David Barnik am Dienstagabend im Kulturausschuss. Sehr zum Erstaunen von Verwaltungsmitarbeitern und Stadträten. Die versicherten ihm, dass eine Satzungsänderung nicht auf Anweisung von Fachämtern möglich ist, sondern erst beraten und dann vom Stadtrat beschlossen werden muss.



Es gebe Kommunen, die Straßenmusik in ihren Innenstädten regeln, erklärte Silke Pidun, Leiterin des Amtes für Technischen Dienste. Ein Beispiel: jeweils eine halbe Stunde an maximal drei Standorten pro Tag. „Die Hansestadt Stendal hat aber keine gesonderte Regelung“, so die Amtsleiterin.



Am Abend zuvor hatte schon CDU-Stadträtin Xenia Schüßler das Thema angesprochen. Denn sie sei auf das Problem aufmerksam gemacht worden von Leuten, die „dort arbeiten und nachdenken müssen“. Darum möchte sie von der Verwaltung eine Antwort darauf, ob der Standortwechsel der Straßenmusiker regelmäßig kontrolliert wird.



Er selbst sei von Geschäftsinhabern oder Mietern der Häuser noch nie angesprochen worden, dass er an dieser oder jener Stelle nicht musizieren soll, sagte David Barnik gestern im Volksstimme-Gespräch. „Das wäre doch alles kein Problem, wenn zum Beispiel die Musik ein Kleinkind beim Mittagsschlaf stören würde“, so der Musiker, der mit seinen Liedern einfach nur unterhalten möchte.



Hentschel: Niemand stört sich am Baustellen-Radio

Was er sich wünscht, auch für seine Straßenmusik-Kollegen: „Dass uns diese Künstlerfreiheit gewährt wird.“ Einen Fürsprecher hat er am Dienstag in Kulturausschuss-Mitglied Michael Hentschel gefunden. Ihm sei Straßenmusik auf jeden Fall lieber als die Dauerbeschallung von Radios auf Baustellen. „Ich habe noch niemanden gehört, der sich darüber beschwert hat.“