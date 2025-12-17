Anschlagspläne in Magdeburg Landespolizeichef: Verdächtiger Tadschike zu freiwilliger Ausreise bereit
Die Staatsanwaltschaft Halle prüft parallel ein Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.
17.12.2025, 17:15
Magdeburg - Ein wegen möglicher Anschlagspläne in Magdeburg festgenommener 21-Jährige Tadschike hat nach seiner Einreise in Deutschland 2024 zunächst in Niedersachsen gelebt. Darüber informierte Landespolizeidirektor Mario Schwan gestern in einem Sonder-Innenausschuss im Magdeburger Landtag.