  4. Anschlagspläne in Magdeburg: Landespolizeichef: Verdächtiger Tadschike zu freiwilliger Ausreise bereit

Die Staatsanwaltschaft Halle prüft parallel ein Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Von Alexander Walter, mit dpa 17.12.2025, 17:15
Landespolizeidirektor Mario Schwan im Landtag.
Landespolizeidirektor Mario Schwan im Landtag. Foto: IMAGO/Christian Schroedter

Magdeburg - Ein wegen möglicher Anschlagspläne in Magdeburg festgenommener 21-Jährige Tadschike hat nach seiner Einreise in Deutschland 2024 zunächst in Niedersachsen gelebt. Darüber informierte Landespolizeidirektor Mario Schwan gestern in einem Sonder-Innenausschuss im Magdeburger Landtag.