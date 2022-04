Darum ist in Stendal der Winckelmann-Platz am Sonntag mit Müll übersät

Die Abfälle auf dem Winckelmann-Platz in Stendal am Sonntagmorgen sorgen für Ärger. Der Stadtverwaltung kennt das Problem. Die Beseitigung ist jedoch teuer.

Eine gebrauchte Maske und ein Tetrapack liegen auf dem Boden am Winckelmann-Platz in Stendal.

Stendal - Es ist für Passanten kein schöner Anblick, wenn der Wickelmann-Platz in Stendal am Sonntagmorgen vermüllt ist. Neben Essensverpackungen des nahe gelegenen Dönerimbiss „Food King“, die achtlos weggeworfen werden, finden sich dort gebrauchte Masken und anderer Müll. Diese Tatsache wurde im Haupt- und Personalausschuss der Stadt kritisiert. Der Verwaltung ist das Problem bekannt – eine Reinigung des Platzes am Sonntagmorgen ist aber teuer, sagt Silke Pidun, Leiterin des Amts für Technische Dienste.