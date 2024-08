Ein skurriler Anblick in Stendals Innenstadt: Wasser läuft vom Hydranten direkt in den Gully. Das ist der Grund.

Darum läuft in Stendal das Wasser direkt vom Hydranten in den Gully

Karlstraße/Ecke Schadewachten in Stendal: Wasser wird hochgepumpt und in einen Gullyabgelassen. Was geht hier vor sich?

Stendal. - Der Anblick wirkt bizarr. An einem Hydranten am Zebrastreifen Karlstraße/Ecke Schadewachten ist ein Schlauch angebracht. Der führt nicht etwa zu einem Getränkewagen oder versorgt einen Feuerwehreinsatz, sondern leitet Wasser direkt in einen Gully. Was ist hier los?