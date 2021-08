Darum schafft der Hort in Börgitz mehr Plätze

Der Hort in Börgitz erhöht seine Kapazität, damit alle angemeldeten Erstklässler aufgenommen werden können. Vor Wochen sah das noch anders aus: Acht Erstklässler sollten Horte in anderen Orten im Landkreis Stendal besuchen.

Börgitz - Die Lage ist ideal. Grundschule und Kita, zu der auch der Hort gehört, liegen am Börgitzer Ortsrand direkt nebeneinander – ein kurzer Weg für die viel zitierten kurzen Beine der Erstklässler. Das findet auch Lars Köppen aus Volgfelde gut, dessen Sohn am 4. September in Börgitz eingeschult wird. Mittlerweile sieht er dem Tag entspannter entgegen. Anfang Juli sah das noch ganz anders aus.

Denn da wurde der Familie Köppen und anderen Familien mitgeteilt, dass die Hortplätze in Börgitz nicht ausreichen und acht Erstklässler den Hort in anderen Einrichtungen besuchen müssten. „Sie sollen nun von Börgitz nach Stendal mit dem Bus fahren, um dort in einer gänzlich unbekannten Umgebung in den Hort zu gehen, oder nach Uchtspringe in den dortigen Kindergarten gehen“, schilderte der Vater via Facebook der Volksstimme und machte seinen Standpunkt klar: „Schulkinder haben ein Anrecht auf Schulhort, nicht irgendwo, sondern in dem Hort, der ihrer Schule angehört.“ Es wäre „ein Leichtes, in Börgitz Container aufzustellen, um dort jedem Kind die Hortbetreuung zu gewährleisten“.

78 Kinder nach den Ferien im Hort in Börgitz

Nachdem er das Problem öffentlich gemacht hatte, kam Bewegung in die Sache. Wenig später waren es nur noch vier Kinder, die in einen anderen Hort wechseln sollten. Lars Köppens Sohn teilt sich den Platz in Börgitz mit einem anderen Kind, das nur den Frühhortplatz benötigt.

Es habe „tatsächlich zwischenzeitlich“ die Situation gegeben, „dass die Anmeldungen für den Hort die genehmigte Kapazität zu überschreiten drohten“, bestätigte Stadtsprecher Armin Fischbach auf Nachfrage. Das Problem ist nun mit einer Ausnahmegenehmigung gelöst worden. Warum war die nicht gleich beantragt worden, sondern anfangs für acht Erstklässler eine Absage erteilt worden?

Dazu der Stadtsprecher: Die tatsächlich notwendige Ausnahmegenehmigung werde zum letztmöglichen Zeitpunkt beantragt, weil es erfahrungsgemäß zwischen der Zahl der Anmeldungen und der endgültigen Zahl der benötigten Plätze in jedem Jahr Unterschiede gibt. „Einige Eltern melden oftmals kurzfristig den Hortplatz wieder ab oder warten noch Genehmigungen für einen beantragten Schulwechsel ab“, erklärt Armin Fischbach. Das Problem verstärke sich auch „durch ungeplante Verbleiber in der Grundschule, die den Schulwechsel in die folgende Klasse nicht geschafft haben“.

Aktuell werden 71 Kinder im Börgitzer Hort betreut. Nach der Einschulung werden es 78 Mädchen und Jungen sein. Das vorhandene Personal ist dafür ausreichend, es müssen keine zusätzlichen Mitarbeiter eingesetzt werden. „Jedoch musste die Personalplanung anders strukturiert werden, da sich die Betreuung auf mehrere Räume, zwei Gebäude und den Außenbereich ausweitet“, so Armin Fischbach.

In den vergangenen Jahren sei es immer mal wieder notwendig gewesen, für die Hortbetreuung Ausnahmegenehmigungen zu beantragen. Vor allem, weil nie genau vorausgesagt werden kann, wie viele Anmeldungen kommen werden. Die Kinderzahlen sind von vielen Faktoren abhängig, zum Beispiel Zuzüge in die Hansestadt Stendal oder in die jeweiligen Schuleinzugsgebiete, Wegzüge in andere Städte, der Bedarf eines Hortplatzes für ein Kind (abhängig von der Erwerbstätigkeit der Eltern, berufliche Gegebenheiten) oder unvorhersehbare Ausnahmesituationen. Während der Flüchtlingskrise waren die Kinderzahlen plötzlich deutlich gestiegen, in der Corona-Pandemie gab es wegen Home-Office, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder Systemrelevanz Veränderungen.

Schwankungen bei der Hort-Kapazität in Börgitz

Hinzu kommt: Die Zahl der verfügbaren Plätze für die Erstklässler ist immer von der Anzahl der Schüler abhängig, die die vierte Klasse verlassen. Fischbach: „Vermehrt kommt es dazu, dass einige Kinder nicht wie geplant die Schule verlassen. Dadurch kommt es auch zu Schwankungen in der verfügbaren Kapazität, welche sich meist kurzfristig ergeben, da diese von den Zeugnissen abhängig sind.“

Die aktuelle Ausnahmegenehmigung läuft bis zum 31. Juli des kommenden Jahres. „Da ohnehin geplant ist, eine komplett neue Betriebserlaubnis zu erarbeiten und zu beantragen, werden wir im nächsten Jahr die Anmeldungen und Kinderzahlen auswerten und unsere Betriebserlaubnis darauf aufbauen“, kündigt der Stadtsprecher an.