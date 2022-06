Das Feuer: Den Tätern droht der Tod

Der Großbrand in Vissum vor 85 Jahren ist in der Erinnerung der Bewohner lebendig geblieben. Die Generation, welche diese Schreckensnacht selbst erlebt hat, lebt nicht mehr, doch Kinder und Enkel kennen dieses Ereignis aus den Erzählungen ihrer Großeltern und Eltern (Teil 5):

Vissum - Nach dem Großbrand ermittelte die Polizei wegen Brandstiftung und ein gewisser Falkenberg geriet schnell ins Visier, wie auch ein Dombrowski. In den Verdacht der Mitwisserschaft geraten, wurde ein Willi Brendel am 3. November 1937 nochmals zum Abend am 7. August 1937 befragt.