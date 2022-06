Das Feuer: Der Verdacht fällt auf Falkenberg

Der Großbrand in Vissum vor 85 Jahren ist in der Erinnerung der Bewohner lebendig geblieben. Die Generation, welche diese Schreckensnacht selbst erlebt hat, lebt nicht mehr, doch Kinder und Enkel kennen dieses Ereignis aus den Erzählungen. (Teil 3):

Nach dem großen Feuer in Vissum nahm die Kriminalpolizei dieses Foto vom Brandobjekt auf.

Friedrich-Wilhelm SchulzVissum - Zwei Feuerwehrmänner aus Velgau wurden zu Beobachtung in der Brandnacht vernommen und es erfolgte eine Gegenüberstellung. Ihre Aussage war ausschlaggebend für den schnellen Ermittlungserfolg. Einer von ihnen war der Jungbauer Wilhelm Schulz aus Velgau Nummer 15, geboren am 1. November 1901 in Kallehne. Er gab zu Protokoll: