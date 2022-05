Das Feuer: Salzwedel kam mit der Autospritze

Vissum - Das Feuer in Vissum, am 9. August 1937, war nicht der einzige Großbrand in der Altmark an diesem Tag, wie die Presse berichtete: „Schönfeld. Feuer brach am Sonntag früh in einer großen, vom Ort weit entfernten Feldscheune des hiesigen Rittergutes, das bekanntlich dem Major a. D. von Rundstedt gehört, aus einer bisher nicht bekannten Ursache aus. In kurzer Zeit stand die etwa 50 Meter lange Feldscheune in vollen Flammen und brannte bis auf den Erdboden nieder, wobei die Ernte von 113 Morgen Roggen ein Raub der Flammen wurde.