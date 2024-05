Im gesamten Landkreis Stendal wird am 9. Mai der Herrentag gefeiert und Ausflüglern ein buntes Programm geboten. Die Volksstimme gibt noch Unentschlossenen einen Überblick über die Veranstaltungen in der Region.

Stendal - Der Herrentag steht vor der Tür. Am 9.Mai 2024 ist es wieder so weit. Dann sind wieder zahlreichen Männergruppen, Familien und Freundeskreise in der Region unterwegs, um eine gute Zeit zusammen zu haben. Doch wohin soll es gehen? Wo wird was geboten, wo kann man sich auf der Tour stärken? Zahlreiche Veranstalter sind dem Volksstimme-Aufruf gefolgt und haben mitgeteilt, wo im Landkreis Stendal am Herrentag besondere Events geplant sind.