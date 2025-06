Zehn Straftaten vorgeworfen Dealer wollten sechs Kilogramm Kokain an verdeckten Ermittler verkaufen

Prozess am Landgericht Stendal: Bande aus drei Leuten soll in Bremen, Berlin, München und Leipzig mit Drogen gehandelt haben. An den mutmaßlichen Drahtzieher der Aktion kommt die Polizei aber nicht heran.