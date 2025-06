Das Hauptgebäude der Avacon in Gardelegen ist für gut ein Jahr quasi außer Betrieb gesetzt. Mitarbeiter arbeiten im Ausweichquartier. Kundenanfragen sollen möglichst per Telefon oder digital erfolgen. Was passiert dort und warum?

Gardelegen. - Da staunten Avacon-Kunden nicht schlecht, als sie am Standort in Gardelegen, an der Philipp-Müller-Straße, vor einem Bauzaun standen. Zu, niemand da, eine große Baustelle. Handwerker laufen emsig hin und her. Was ist da los? Auf zwei Zetteln weisen Avacon und Eon auf den geschlossenen Standort in Gardelegen aufgrund von Bauarbeiten hin und informieren über entsprechende telefonische Erreichbarkeiten. Zusätzlich erfährt der Kunde, dass sich das nächste Eon-Kundencenter am Timmendorfer Strand befindet.