Stendal. - Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, voraussichtlich am 6. September 2026, wird spannend. Die CDU bringt sich bereits dafür in Stellung und nominierte auch im Landkreis Stendal ihre Direktkandidaten. Dabei steht ein Ergebnis schon fest: Die Frauenquote sinkt. In allen drei Wahlkreisen schicken die Christdemokraten diesmal Männer ins Rennen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.