Rund 100 Bürger in Stendal beteiligten sich an der Demo von "Herz statt Hetze" gegen die AfD. Foto: Leonie Dreier

Bündnis „Herz statt Hetze“ organisiert Gegendemanstration in Stendal.

Stendal l Etwa 100 Bürger sind am Mittwochabend der Einladung der AfD gefolgt, um auf dem Stendaler Marktplatz für die Beendigung des Lockdowns zu demonstrieren. Es sei offenkundig, dass die Maßnahmen nichts gebracht hätten, monierte Landtagsmitglied Ulrich Siegmund in seiner Rede. Der Tangermünder beklagte die wirtschaftlichen und psychosozialen Folgen der Einschränkungen.



Der Gang von Kindern zum Psychologen sei Normalität geworden. Auch die zunehmenden Fälle häuslicher Gewalt seien nicht hinnehmbar. Gleichzeitig werde die Wirtschaft systematisch zu Grunde gerichtet. „Die Maßnahmen sind außerdem willkürlich und widersprüchlich“, so Siegmund. Die Gefährlichkeit des Virus leugnete er indes nicht, forderte deshalb einen besseren Schutz der Risikogruppen. Konzepte hätte seine Partei vorgelegt. Diese würden von den übrigen Parteien aber bewusst ignoriert.



AfD kritisiert Landespolitik

Arno Bausemer, Mitglied des Stendaler Stadtrates und AfD-Bundestagskandidat, sparte in seinem Redebeitrag nicht mit Kritik an den politischen Verantwortlichen im Landkreis und auf Landesebene. Landrat Patrick Puhlmann (SPD) warf er ein schlechtes Krisenmangement vor. Dieser sei der Lage offensichtlich nicht gewachsen. Gleiches gelte aus seiner Sicht Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).



Wenig freundliche Worte hatten die beiden für die Gegendemonstranten übrig. Siegmund bezeichnete die Teilnehmer des Demonstrationszuges, der in sicherer Entfernung am Markt vorbeizog, als Schmarotzer. Bausemer kritisierte auch Stadtrat Herbert Wollmann (SPD), der sich an der Gegendemonstration beteiligte.



Die Gegendemo der Aktion „Herz statt Hetze“ zog mit ihren Anhängern vom Sperlingsberg durch die Breite Straße bis zum Winckelmannplatz. Mit Bannern und Musik machten die Demonstranten in der Stadt auf sich aufmerksam.



Studierende demonstrieren gegen AfD

Eine von ihnen war die 21-jährige Studentin Johanna Beiküfner. Sie nahm mit ihrer WG-Mitbewohnerin Silvia Leitner an der Gegendemo teil. Beiküfner wollte mit ihrer Teilnahme zeigen, dass auch ein anderes Bild der Altmark den Bürgern vor Augen gehalten wird. „Die AfD ist teilweise menschenfeindlich in ihren Äußerungen“, sagte sie . „Rassistische Äußerungen werden salonfähig gemacht. Das ist erschreckend“, so Silvia Leitner. Die Partei sei zwar demokratisch gewählt, aber gleichzeitig antidemokratisch, fügt Beiküfner hinzu.



Die Polizei berichtete im Anschluss, dass die beiden Demonstrationen friedliche verlaufen sind.