Grundschule und Kita betroffen Einbruchsserie in Magdeburg: „Wir fühlen uns immer weniger sicher“

In der Kita Hopfengarten in Magdeburg wurde eingebrochen. Deren Leiterin ist zunehmend verunsichert. Weitere Einbrüche gab es unter anderem in der Grundschule. Kita-Leiterin Ines Wiebach fordert mehr Schutz durch Prävention.