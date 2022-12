Den richtigen Duft als Weihnachtsgeschenk in Stendal finden

Die Volksstimme gibt Geschenktipps fürs Weihnachtsfest. Das lässt sich jetzt noch in den Parfümerien der Stendaler Innenstadt kaufen.

In den Kosmetik- und Parfümeriegeschäften in Stendal gibt es für fast jeden Geschmack einen passenden Duft.

Stendal - Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Wenn nicht, dann wird es Zeit. Für Geschenke auf den letzten Drücker bieten sich alle Jahre wieder Parfüms und Düfte an. Deshalb hat sich die Volksstimme in Stendaler Parfümerien umgeschaut und verrät, was sich als Geschenk eignet.