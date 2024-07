Begehbares Gehege Der mit dem kahlen Kopf: Gefährdete Vogelart in den Tiergarten in Stendal eingezogen

Sechs Waldrappe sind in den Tiergarten in Stendal eingezogen. Besucher können den bedrohten Vögeln im neuen Gehege ganz nah kommen. Und warum hat der Waldrapp überhaupt so einen kahlen Kopf?