Industriekultur Der Pavillon von Tangerhütte in einer Wiener Schneekugel

Der Kunstgusspavillon im Gartenträume-Park in Tangerhütte war 1889 auf der Weltausstellung in Paris zu sehen. Jetzt ist er in einer Schneekugel zu entdecken– produziert von den Nachfahren des Erfinders der Schneekugel, Erwin Perzy aus Wien.