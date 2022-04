Die kleinste Kita der Gemeinde Tangerhütte steht in Demker

Viel Eigenengagement von Eltern und Erziehern macht die keinste Kindertagesstätte in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in Demker zu einem besonderen Ort. Aktuell besuchen nur 16 Kinder die Einrichtung mit dem Namen „Tangerwichtel“. Der Sozialausschuss sah sich vor Ort nach Investitionsbedarfen um.

Die Ausschussmitglieder besuchen die Kita in Demker.

