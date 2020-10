Mehrere Tausend Euro haben Betrüger bei einer Seniorin in Stendal gestohlen. Die Polizei warnt vor der Masche.

Stendal l Trickbetrüger haben in Stendal in der vergangenen Woche bei einer 89-Jährigen mehrere Tausend Euro und Schmuck erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Seniorin eine Frau in ihre Wohnung gelassen, nachdem diese sie um einen Zettel gebeten hatte. Als sie wieder alleine in der Wohnung war, bemerkte die Seniorin den Diebstahl.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dazu, misstrauisch zu sein und keine fremden Personen in Ihre Wohnung zu lassen.