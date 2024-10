Die Kinder der „Uchtespatzen“ sind traurig. Unbekannte Täter haben aus dem Garten ihrer Kita in Börgitz bei Stendal ein Vogelhaus gestohlen. An dem Geschenk hängen viele Erinnerungen.

Kita-Kinder bei Stendal bestohlen: Wie kann man so gemein sein?

Auf dem umzäunten Gelände der Kita „Uchtespatzen“ in Börgitz bei Stendal haben Diebe zugeschlagen.

Stendal/Börgitz. - Mit Nüssen in den Händen strömten die Mädchen und Jungen der Kita „Uchtespatzen“ in Börgitz gemeinsam mit einer Erzieherin eines Morgens in den Kita-Garten. Als sie das Vogelhaus befüllen wollten, realisierten sie: Es ist verschwunden.