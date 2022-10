Diese drei Lebensmittel sind jetzt offiziell „echt Altmark“

Tangermünde/Stendal - Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART) ruft Unternehmen dazu auf, sich um das neue Regionalsiegel „echt Altmark“ zu bewerben. Mitmachen können dabei alle Firmen, deren Unternehmenssitz in der Altmark liegt, deren Produkte hier erzeugt und vertrieben werden und die sich ganz bewusst zur Region bekennen, erklärt Jessica Richter vom ART in einer Mitteilung. „Letzteres geht zum Beispiel mit einem Zitat oder einer einfachen Videobotschaft“, ergänzt sie.

Nachdem das neue Regionalsiegel, mit dem altmärkische Produkte in Zukunft für Kunden besser erkennbar sein sollen, im September vorgestellt worden war, haben bereits drei Unternehmen ihre Produkte als „echt Altmark“ zertifizieren lassen: die Konditorei Stehwien aus Tangermünde, der Speisealgenproduzent Pure Raw aus Klötze und der Fleischproduzent Waldgourmet aus Jävenitz bei Gardelegen. „Weitere fünf Anträge liegen schon bei uns auf dem Schreibtisch und werden gerade geprüft“, erzählt Jessica Richter der Volksstimme und freut sich über die jetzt schon große Resonanz.

Die Tangermünder Nährstange ist eines der ersten Produkte, das das neue echt Altmark-Siegel tragen wird Foto: Heinrich Herbrügger

Wer dabei ist, den vernetze und fördere das „echt Altmark“-Regionalsiegel inner- und überregional. Gerade in diesen für Unternehmen schwierigen Zeiten setze „echt Altmark“, unterstützt vom ART, wichtige Signale. Unternehmen könnten gemeinsam zeigen, was die Altmark alles produziert und zu bieten hat.

Neben den Schokoladen aus der Konditorei Stehwien tragen auch die Speisealgen von Pure Raw aus Klötze und die Fleischwaren aus der Manufaktur Waldgourmet aus Jävenitz das "echt Altmark"-Siegel. Foto: Heinrich Herbrügger

Zudem sei es mit so einem Siegel für Konsumenten leichter zu erkennen, welcher Kauf durch kurze Transportwege die Umwelt schont und gleichzeitig die regionale Wirtschaft ankurbelt. Das „echt Altmark“-Regionalsiegel richte sich dabei an Landwirte, Lebensmittelproduzenten, Gastronomen und Hoteliers, Händler, Dienstleister, Kunsthandwerker und Erlebnis-Anbieter. „Mit dem Siegel werden dann die vielen inspirierenden, einzigartigen, echt altmärkischen Produkte und Erlebnisangebote für Einheimische und Gäste erlebbarer und sichtbarer“, so Richter.

Schnell zu sein, lohne sich: Unternehmen, die noch in diesem Jahr zum Siegelträger werden, können 2023 kostenfrei mitmachen.