Dieses attraktive Grundstück des Landkreises in Stendal gammelt seit Jahren vor sich hin

Was mit dem Gelände des alten Winckelmann-Gymnasiums passiert, weiß niemand. Auch bei zwei anderen Immobilien in Stendal herrscht Unklarheit über die zukünftige Nutzung.

Stendal - Dass es in Stendal in den vergangenen Jahren an Bautätigkeit mangelte, kann man nicht behaupten. Lücken in der Innenstadt wurden geschlossen, alte Fabriken zu Wohnungen umgebaut und neue Quartiere errichtet. Und doch gibt es Flächen und Gebäude, die noch brach liegen oder in Kürze für neue Projekte zur Verfügung stehen könnten. Die Volksstimme hat sich angeschaut, worum es sich dabei handelt.