Auf dem Gelände des Justizzentrums „Albrecht der Bär“ in Stendal wird zurzeit ein neues Gebäude errichtet. Dank des Einsatzes von Fertigteilen gehen die Arbeiten in großem Tempo voran. Der Neubau steht in Kontrast zu den alten Backsteinbauten der einstigen Husarenkaserne.

Foto: Andreas König