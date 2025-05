Besonderes Vorhaben im kleinen Elbedorf Billberge bei Tangermünde wird an einem Infotag vorgestellt. Was dahinter steckt und noch auf dem Gut Billberge geboten wird.

Tangermünde/Billberge. - In dem kleinen Elbedorf Billberge bei Tangermünde in der Altmark im Norden Sachsen-Anhalts könnte in den nächsten Jahren etwas Besonderes, etwas für diese Region Einmaliges entstehen. Visionäre und Menschen, die an anderen Orten Ähnliches bereits realisiert haben, packen es gemeinsam an.