Musik Driftwood Holly kommt mit seiner Musik vom Yukon auf die Elbe bis nach Tangermünde

Der Sänger und Musiker Driftwood Holly beendete am Sonnabend in Tangermünde seine Elbe-Floß-Konzert-Tour. Im Juli war er mit seinem selbst gebauten schwimmenden Haus in Königstein im Elbsandsteingebirge gestartet.