Dürfen Kinder auf dem Marktplatz in Stendal planschen?

Im Sommer kühlen sich Kinder in Stendal jeden Tag im Wasserspiel auf dem Marktplatz ab. Das sagt die Stadtverwaltung dazu.

Stendal - Es gibt da eine Frage, die wird in Stendal in jedem Sommer wieder gestellt. Fast schon rituell, möchte man sagen. Denn sobald die Temperaturen auf Werte jenseits der 25 Grad steigen, kühlen sich die ersten Kinder in dem Wasserspiel auf dem Marktplatz ab. Aber ist das überhaupt erlaubt?