Einzige öffentliche Toilette in Tangerhütte soll länger geöffnet sein

Das WC am Bahnhof in Tangerhütte soll künftig an jedem Tag der Woche von 6 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Tangerhütte - Der Ortschaftsrat in Tangerhütte hat festgelegt, dass das einzige öffentliche WC in der Stadt künftig an jedem Wochentag von 6 bis 20 Uhr geöffnet sein soll. Das war bisher nicht so.