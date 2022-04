Einziger Goldschmiede-Lehrling Sachsen-Anhalts schließt in Stendal seine Ausbildung ab

Nach dreieinhalb Jahren Ausbildung im elterlichen Betrieb hat Tobias Roever nun seinen Gesellenbrief in der Hand – und das im 180. Jahr des Firmenbestehens. Er setzt in dritter Generation das Goldschmiede-Handwerk fort.

Tobias Roever hat seinen Gesellenbrief als Goldschmied in der Hand, sein Gesellenstück ist ein silbernes Medaillon.

Stendal - Auch wenn er quasi in der Werkstatt von Vater Detlef Roever und vorn im Geschäft bei Mutter Hella aufgewachsen ist, sich beim Zukunftstag schon an einem Schmuckstück ausprobiert hatte – ein Engel als Kettenanhänger für die Mutter –, ganz selbstverständlich war die Berufsentscheidung nicht. Nach dem Abitur am Stendaler Hildebrand-Gymnasium bat er seinen Vater erst einmal um ein dreimonatiges Praktikum, um sich auszuprobieren, um den Goldschmiede-Beruf besser kennenzulernen.