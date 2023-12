Die Eisbahn auf dem Winckelmannplatz in Stendal ist in diesem Jahr zurückgekehrt.

Stendal - Drei Jahre mussten die Stendaler warten, doch nun ist es so weit: Endlich wieder Schlittschuh laufen in Stendals Innenstadt. Der Stendaler Gastronom René Nowak, der bisher die Eisbahn betrieben hat, hatte sich erneut an der Ausschreibung der Stadt beteiligt und den Zuschlag bekommen. Pünktlich zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Donnerstag stand die Eisbahn auf dem Winckelmannplatz – allerdings nicht ohne Probleme.

Wie René Nowak berichtet, sei es schwierig, „die Bahn am Laufen zu halten. Das Problem ist das Wetter.“ Verhältnismäßig hohe Temperaturen und häufige Regenschauer sorgen für stärkeren Abrieb auf dem Eis: Ohne sein Zutun würde das Eis von den Schlittschuhläufern zu stark abgenutzt. Abhilfe schafft eine Klimaanlage unter der Bahn, die das Eis Tag und Nacht gefroren hält. „Das ist wie ein überdimensionaler Kühlschrank“, erklärt der Stendaler. Eine teure Angelegenheit. Die Preise bleiben gleich, das Vergnügen ist etwas kürzer. Statt 90 Minuten Eislaufzeit sind es nur noch 60. Kinder zahlen 2,50 Euro, Erwachsene 3,50 Euro Eintritt.

Eisbahn in Stendal: Vergnügen für jung und alt

Die Besucher der Eisbahn bekommen von den Arbeiten „unter der Eisdecke“ nichts mit. Schon vor der offiziellen Eröffnung tummelten sich Dutzende auf der Eisfläche und im beheizten Zelt daneben. Viele Eltern warten dort bei Getränken und Imbiss, während sich ihre Kinder auf dem Eis vergnügen.

So auch Christin Richter. Sie ist mit ihren Söhnen direkt nach der Schule nach Stendal gefahren, um aufs Eis zu gehen. „Die Jungs freuen sich schon seit Wochen, dass die Eisbahn wieder geöffnet ist. Wir haben es noch nicht einmal auf den Weihnachtsmarkt geschafft“, sagt die 57-Jährige.

Verlängerte Öffnungszeiten am Wochenende

Vom Anfänger bis zum erfahrenen Eislaufprofi – die Eisbahn wird von allen genutzt. Das liegt unter anderem daran, dass René Nowak und sein Team darauf achten, ein abwechslungsreiches Erlebnis zu bieten. So können weniger geübte Läuferinnen und Läufer mit Hilfe von Schlitten als Stütze erst einmal das Laufen lernen, während sich die Geübten an Spielen wie Eisstockschießen versuchen können. Für die nächsten Wochen sind besondere Events geplant, lässt René Nowak durchblicken. Konkrete Angaben kann der 54-Jährige aber noch nicht machen.

Bis einschließlich Sonntag, 7. Januar, ist die Bahn werktags von 12 bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr geöffnet.