Hassel - In Dresden ist am Morgen des 11. September 2024 ein großer Teil einer Spannbetonbrücke in die Elbe gestürzt. Nach ersten Einschätzungen könnte Korrosion schuld am Unglück sein. Es war der Brückenabschnitt, der noch saniert werden musste. Wie es mit der Planung für den benötigten Neubau der Brücke bei Hassel aussieht und wie schnell diese stehen könnte, nennt die Regionalbereichsleiterin der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt.

