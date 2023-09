Stendal - Das Berufsschulzentrum (BSZ) in Stendal hat endlich eine stellvertretende Schulleiterin. Nach mehr als drei Jahren „Schwangerschaft“, wie der kommissarische Schulleiter Jens Schößler den langen Prozess umschreibt, ist der Schritt getan und die erste Stelle der Schulleitung vergeben. Die Wahl fiel auf Anja Molkenthin. Am 26. September 2023 wurde sie offiziell von Jonas Kahle vom Landesschulamt ernannt.

Das BSZ ist für die gebürtige Stendalerin kein Neuland. Ganz im Gegenteil: Seit 18 Jahren arbeitet sie im Haus unter anderem als stellvertretende Koordinatorin und unterrichtete die Fächer Deutsch und Wirtschaft/Verwaltung. „Ich werde mit meiner Volljährigkeit die Position antreten“, sagt sie augenzwinkernd nach ihrer Ernennung im Beisein ihres Kollegenkreises.

Dabei fließt bei der 46-Jährigen dann auch die eine oder andere Träne. „Es war ein langer Prozess. Das hat für mich wirklich eine große Bedeutung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Am BSZ kann man gut stellvertretende Schulleiterin sein“, sagt sie.

Schulleiter fürs BSZ ab Oktober 2023 gesucht

Besonders freut sie sich, dass sie ihre Arbeit in der Region ausführen kann. „Hier stimmen die Mentalität und die Menschen.“ Ihre Heimat habe sie nur selten verlassen müssen. Nur ihren Vorbereitungsdienst hat sie in Hannover absolviert. „Da war mein Mann, und ich hatte keine Lust auf eine Fernbeziehung“, sagt Anja Molkenthin und lacht. Bevor es sie in das Schulwesen verschlagen hatte, hat sie es mit 18 Jahren mit einer Ausbildung bei einem Rechtsanwalt in Magdeburg ausprobiert. „Das war aber dann nicht so meins.“

Zum Glück, könnte man sagen, denn so kann sich das BSZ nun endlich über die neue stellvertretende Schulleiterin freuen. „Wir sind wirklich froh darüber, eine langjährige Kollegin für die Stelle gewinnen zu können, die sich hier auch gut auskennt. Das ist ein großes Plus“, sagt Jens Schößler.

Jetzt, wo die Stelle der stellvertretenden Schulleiterin vergeben ist, heißt es, den nächsten Schritt zu gehen und auch einen neuen Schulleiter beziehungsweise eine Schulleiterin zu bestimmen. Die Ausschreibung der Stelle soll im Oktober 2023 beginnen. Anja Molkenthin wünscht sich für die neue Schulleitung, dass sie mit genauso viel Herz an die Arbeit herangeht wie sie und ihre Kollegen.