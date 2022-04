Notdurft Endlich ist eine Lösung in Sicht für die Toilette am Bahnhof in Tangerhütte

In Tangerhütte soll es nach Jahren der Diskussion um ein nicht benutzbares „Örtchen“ am Bahnhof nun endlich eine Lösung geben. Die Zeiten, in denen man sich in der Innenstadt angesichts fehlender Möglichkeiten alles „verkneifen“ musste, sind hoffentlich bald vorbei.