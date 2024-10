Erfahrener Verein in Stendal bietet erstmals Rehasport für Kinder an

Rehasport für Kinder in Stendal: Mit dem neuen Angebot soll mit Spaß die Lust an der Bewegung gefördert werden.

Stendal - Der Behinderten-, Rehabilitations- und Seniorensportverein Stendal ist seit vielen Jahren im Rehasport für Erwachsene erfolgreich. „Denn nach einer Hüftoperation, einem Herzinfarkt oder Mobilitätseinschränkungen sind angeleitete Übungen in der Gruppe ein wichtiger Baustein, wieder in den normalen Alltag einzusteigen beziehungsweise die Lebensqualität zu erhöhen“, sagt die Vereinsvorsitzende Christel Haaker.

Weil Rehabilitationssport aber nicht nur für Erwachsene wichtig ist, geht der BRSSV Stendal einen Schritt weiter und unterbreitet erstmals ein Rehasport-Angebot für Kinder. „Denn auch Kinder leben mit Entwicklungsverzögerungen, haben Mobilitätseinschränkungen und bewegen sich – aus welchen Gründen auch immer – zu wenig“, erklärt Katrin Kunert. Die Stendalerin, die Vizepräsidentin für Breiten-, Präventions- und Rehabilitationssport des Deutschen Behindertensportverbandes ist, hat sich zur Übungsleiterin für Kinder-Rehasport mit den Schwerpunkten Orthopädie und mentale Beeinträchtigung ausbilden lassen.

Der BRSSV startet mit seinem neuen Angebot im Herbst 2024, angesprochen werden im ersten Schritt Kinder im Alter von 5/6 bis 8/9 Jahren, vom letzten Kita-Jahr bis zum ersten/zweiten Grundschuljahr. In den vergangenen Wochen hat der Verein Informationsschreiben und Flyer an Kindereinrichtungen, Grundschulen, den Kreissportbund und Kinderärzte verschickt oder dort persönlich abgegeben, um das Angebot vorzustellen und Hinweise zu geben. Die Infos und Unterlagen sollen an Eltern weitergereicht werden.

„Die ersten Reaktionen waren durchaus positiv. Jetzt müssen die Betroffenen nur noch sagen: ‚Das Kind braucht es‘“, so Katrin Kunert. Für eine Teilnahme am Kinder-Rehasport wird eine Verordnung vom Kinderarzt benötigt. Mit der geht es zum Verein, dort steht zuerst ein Eingangsgespräch an. Der BRSSV hat immer dienstags von 10 bis 12 Uhr Sprechzeit im Haus der Vereine in Stendal (Bruchstraße 1). Dort können sich übrigens auch alle anderen Interessenten melden, die in einer der Erwachsenengruppen als Übungsleiter tätig werden möchten.

Die Kindersportstunde – ausdrücklich inklusiv – findet immer dienstags ab 16 Uhr in kleiner Gruppe (fünf bis sieben Teilnehmer) in separaten Räumen über einer Turnhalle statt. „Bei dem Angebot wird es vornehmlich darum gehen, den Kindern Spaß an der Bewegung zu vermitteln und niedrigschwellige Mobilitäts- und Entwicklungshilfen zu geben, also spielerisch individuell und zielgerichtet an die altersgerechten Potenziale heranzuführen“, so die Übungsleiterin. Und auch „selbstbewusster werden mit Spaß“. Es wird keine 1:1-Betreuung geben, die Kinder müssen rehasportfähig sein. „Die Eltern werden einbezogen, denn sie müssen die Kinder zwischen den Trainingseinheiten betreuen“, sagt Katrin Kunert.

Inhaltlich geht es in den Übungsstunden unter anderem um Ausdauer und Kraft, Gleichgewicht, Körperhaltung und Körpergefühl, Konzentration, aber auch um das Selbstbewusstsein, Sozialverhalten und Stressabbau.