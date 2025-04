Ergotherapeutin Jule Rühling arbeitet in der neuen Praxis von Michael Lenz in Stendal mit Patienten vom Kindesalter bis zum Senior. Wie ihre Arbeit Physiotherapie ergänzt.

Stendal - Jule Rühling hilft, wenn Menschen zum Beispiel nach einem Schlaganfall kleine Handgriffe des Alltags wieder lernen müssen. Die Ergotherapeutin behandelt Menschen jeden Alters. Sie übernimmt die fachliche Leitung in der neuen Ergotherapie-Praxis von Michael Lenz, die am 1. Mai auf dem Gelände des Deutschen Roten Kreuzes in der Fabrikstraße am Schwanenteich in Stendal eröffnet wird. Wie Ergotherapie die Lebensqualität verbessert.