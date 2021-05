Erste Solarbank in Stendal aufgestellt - Avacon spendet SmartBench

Der Stendaler Bauhof hat die erste solarbetriebene Bank am Sperlingsberg in Stendal aufgestellt.

Der Bauhof Stendals hat am Sperlingsberg eine "smarte" Solarbank des Unternehmens Avacon aufgestellt.

Stendal - Die moderne solarbetriebene Bank am Sperlingsberg in Stendal sieht neben den rustikalen Holzbänken fehl am Platz aus. Doch sie steht genau richtig und soll Stendal im wahrsten Sinne besser machen.

Der städtische Bauhof hat die Bank gestern aufgestellt. Durch eine Initiative der Freiwilligen-Agentur Altmark im Projekt „Stendal besser machen“ wurde der Kontakt zwischen Stadtverwaltung und dem Stromerzeuger Avacon vermittelt, „um den Wunsch von engagierten Bürgerinnen und Bürgern nach neuen, modernen Begegnungsorten im Herzen der Stadt erfüllen zu können“, teilt Armin Fischbach vom Büro des Oberbürgermeisters mit.

Avacon spendet SmartBench

Die sogenannte SmartBench (dt. intelligente Bank) ist eine Spende der Avacon. Sie wandelt die Energie der Sonne in Strom um, welcher genutzt werden kann, um Handys oder Tablets über USB-Anschlüsse an den Seiten aufzuladen. Zudem bietet die Bank freizugängliches WLAN. „Die Solarbank bleibt Eigentum der Avacon, welche auch künftig die technische Wartung übernehmen wird“, so Armin Fischbach.

Frank Krakow, ist 1961 in Stendal geb. und seit 1979 in Magdeburg zuhause. Er ist extra zu seiner Heimatstadt gereist, um sich die Solarbank am Sperlingsberg anzusehen und gleich mal zu testen. Foto: Gerhard Draschowski

Ursprünglich sollte die Bank schon früher aufgestellt werden. Die Bauarbeiten in der Breiten Straße haben dies jedoch verzögert.