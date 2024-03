Der Hamburger Hafen ist um eine Besonderheit reicher. Eine Besonderheit, die in Tangermünde im Kreis Stendal gebaut wurde.

Erstes Hybridschiff für Hamburg in Tangermünde zu Wasser gelassen

Tangermünde - Die erste von drei Fähren für den Hamburger Hafen liegt seit Mittwoch 15 Uhr in der Elbe bei Tangermünde. Gut eine Stunde nach Start des Stapellaufes auf der Schiffbau- und Entwicklungsgesellschaft Tangermünde (SET) hatte der Neubau Wasser unter dem Kiel und wurde für den weiteren Ausbau neben der Werfthalle festgemacht.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 14. März 2023, hatte es die Kiellegung für dieses innovative und hochmoderne Fahrgastschiff in Tangermünde gegeben. Auftraggeber ist die HADAG Seetouristik und Fährdienst AG, ein Verkehrsunternehmen und Betreiber der Fährlinien im Hamburger Hafen. Drei Fähren dieser Bauart werden in Tangermünde neu gebaut.

Zahlreiche Gäste zum Stapellauf geladen

Die Werfttaufe und den ersten Stapellauf erlebten am Mittwoch die Schiffbauer aus Tangermünde, zahlreiche Mitarbeiter der HADAG sowie Partner und auch Landespolitiker, die SET-Geschäftsführer Olaf Deter bei strahlend blauem Himmel begrüßte. Heinrich Rönner, Inhaber der Heinrich Rönner Gruppe, zu der auch die SET als von sieben Standorten gehört, war zu diesem Ereignis ebenfalls anwesend.

Einen Namen hat dieses Fahrgastschiff noch nicht. Anfang Mai wird es selbstständig nach Hamburg fahren. Erst dort wird es vor Ort im Heimatgewässer seine Namenstaufe erleben.