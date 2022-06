Einschulung Erstklässler am Landesbildungszentrum Tangerhütte werden traditionell einen Tag eher begrüßt

Die neuen Erstklässler im Landesbildungszentrum (LBZ) für körper- und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in Tangerhütte erwartete am Freitag neben der heiß ersehnten Zuckertüte auch eine tolle Feierstunde und ein erster Besuch in ihren Klassenräumen. Traditionell wird dort einen Tag früher eingeschult als in den anderen Schulen der Region. Schulleiterin Johanna Kunz begrüßte in dieser Funktion zum letzten Mal neue Kinder.