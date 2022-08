Explodierende Heizkosten sorgen für erste Konsequenzen bei Vermietern in Tangerhütte

Ingo Buchali und Ingo Elsner über Forderungen des Fernwärmebetreibers und eigene Kalkulationen. Zum Jahreswechsel soll in Tangerhütte ein neues Wärmenetz an den Start gehen, bis dahin könnte es sehr teuer werden.

Tangerhütte - Für Aufsehen hatte ein Schreiben der Wohnungsgenossenschaft Tangerhütte vor etwa zwei Wochen gesorgt. Darin kündigt das Unternehmen an, die Warmwasserversorgung in den Wohnungen – wo technisch möglich – auf bestimmte Uhrzeiten am Tag zu beschränken und auch die Heizperiode einzuschränken, weil sie von immensen Preissteigerungen bei den Heizkosten ausging. „Wir wollten die Mieter sensibilisieren und sagen, da kommt was auf uns zu“, erzählt Vorstandsvorsitzender Ingo Buchali. Dass es so dicke kommen würde, hat er nicht erwartet.