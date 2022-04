Herbstzeit Extra-Laubsammelbehälter für Straßenlaub im Herbst sollen in Tangerhütte noch aufgestellt werden

Der Herbst ist längst da und anders als in den Vorjahren werden Anwohner wegen der eingeführten Kostenpflicht für Biotonnen das Laub vor ihren Türen nicht mehr in ihren Tonnen entsorgen – so jedenfalls erwarten es die Verantwortlichen der Kommune. Deshalb sollen in Tangerhütte zusätzliche Sammelbehälter aufgestellt werden.