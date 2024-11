Um das Erdreich untersuchen zu können, bohren die Mitarbeiter der Firma Stascheit Kampfmittelräumung aus Gardelegen sechs Meter tiefe Löcher in den Boden unter der Bahnbrücke in der Lüderitzer Sttraße in Stendal. Zur Stabilität und damit die Sonde dort heruntergelassen werden kann, werden diese mit Plastikrohren versehen.

Foto: Anna Lisa Oehlmann