An Sekundar- und Gemeinschaftsschulen im Landkreis Stendal gibt es nicht genügend Lehrer. Was das Landesschulamt unternimmt, um die Situation zu verbessern.

Die Unterrichtsversorgung an Sekundarschulen im Landkreis Stendal liegt mit 75 bis 78 Prozent deutlich unter dem Landesdurchschnitt. In der Diesterweg-Schule Stendal gibt es einen Praxislerntag, an dem die Schüler in einen Betrieb oder einer Einrichtung Gelerntes vertiefen können.

Stendal. - Die Unterrichtsversorgung an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen liegt im Landkreis Stendal zwischen 75 und 78 Prozent – deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 88 Prozent. Diese Zahlen legte Sören Messerschmidt, Referent vom Landesschulamt, in der Sitzung des Kreis-Schul-, Sport- und Kulturausschusses am Mittwoch dar. Was das Land tut, um die Situation an hiesigen Sekundar- und Gemeinschaftsschulen zu verbessern.