Fernverkehr in Stendal fällt fünf Tage lang aus

Stendal - Wer zwischen dem 24. und 29. August von Stendal nach Amsterdam reisen möchte, wird es schwer haben. Die Hansestadt wird vom Fernverkehr abgekappt. Doch zumindest nach Amsterdam gibt es eine Alternative.

Fünf Tage lang werden keine Fernverkehrszüge in Stendal halten, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn. Ein Weichenkomplex wird in Stendal umgebaut. Von Amsterdam in Richtung Berlin werden die Züge über Magdeburg umgeleitet. Wer mit dem IC von Stendal nach Amsterdam möchte, muss in Rathenow einsteigen.

Die Deutsche Bahn werde einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Stendal und Rathenow eingerichten. Die Busse haben Anschluss an die IC-Züge von und nach Berlin. Alle weiteren Halte in Stendal müssen ausfallen.

Weitere Einschränkungen in Stendal im September

Im September wird es wegen Bauarbeiten erneut zu Einschränkungen in Stendal kommen. Am 10. und 11. September sowie vom 19. bis 1. Oktober werden Bauarbeiten auf der Strecke Hannover-Berlin fortgesetzt. In diesem Zeitraum erfolgt die Aufarbeitung und das Schleifen von Schienen auf dem Abschnitt Oebisfelde-Nahrstedt.

Weil die Strecke nur eingleisig befahren werden können, werden die IC-Züge der Linie Berlin-Amsterdam erneut über Magdeburg und Braunschweig umgeleitet und können nicht in Stendal halten. Als Ersatz soll ab dem 19. September zweistündlich die Linie Berlin-Hannover-Hamm-Köln/Düsseldorf in Stendal werden, damit weiterhin eine zweistündliche Fernverkehrsverbindung in Richtung Wolfsburg/Hannover und Berlin zu ähnlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten besteht.